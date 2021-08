Afghanistan. I talebani conquistano Ghazni: 150 km da Kabul. Oltre 350mila sfollati, 183 morti, anche bambini

- Advertisement -

AgenPress – I talebani hanno conquistato Ghazni, 150 chilometri a sud-ovest di Kabul, il decimo capoluogo di provincia preso dai miliziani in una settimana. “Posso confermare che Ghazni è caduta nelle mani dei talebani questa mattina. Hanno preso il controllo di aree chiave della città: l’ufficio del governatore, il quartier generale della polizia e la prigione”, ha riferito Nasir Ahmad Faqiri, capo del Consiglio provinciale di Ghazni, aggiungendo che i combattimenti sono ancora in corso in alcune parti della città.

Ghazni è il capoluogo di provincia più vicino a Kabul conquistato dai talebani da quando hanno lanciato la loro offensiva a maggio, in concomitanza con l’inizio del ritiro delle forze straniere, che dovrebbe concludersi entro la fine di agosto. Secondo quanto scrive il Washington Post, che cita funzionari americani al corrente della situazione, l’amministrazione Biden si prepara alla caduta di Kabul nelle mani dei talebani entro un periodo ben più breve rispetto ai 6-12 mesi previsti in precedenza alla luce del ritiro delle truppe statunitensi dal Paese. Secondo un funzionario che ha voluto mantenere l’anonimato i militari stimano adesso che la capitale afgana cadrà entro 90 giorni, mente altri ritengono che la disfatta avverrà entro un mese. Da venerdì – scrive AGI/AFP – i talebani hanno preso Zaranj (sud-ovest), Sheberghan (nord), la roccaforte del famigerato signore della guerra Abdul Rashid Dostom, e soprattutto Kunduz, la principale città del nord-est, così come altre tre capitali del nord, Taloqan, Sar-e-Pul e Aibak.

“I talebani sono ora in città, hanno alzato la loro bandiera nella piazza centrale e nell’ufficio del governatore”, ha detto all’AFP Mamoor Ahmadzai, un membro del parlamento della provincia di Baghlan, di cui Pul-e Khumri è la capitale, a 200 km da Kabul. Centinaia di soldati afghani che si erano ritirati vicino all’aeroporto di Kunduz, dopo la caduta della città nel nordest dell’Afghanistan lo scorso weekend, si sono arresi oggi ai talebani, ha detto all’Afp il consigliere provinciale, Amruddin Wali. “Stamattina centinaia di soldati, poliziotti e membri delle forze di resistenza si sono arresi ai talebani con tutto il loro equipaggiamento militare”,ha spiegato. Gli insorti hanno anche preso Farah, capitale della provincia omonima, martedì dopo brevi combattimenti.

“Hanno preso l’ufficio del governatore e la sede della polizia. Le forze di sicurezza si sono ritirate in una base dell’esercito”, ha spiegato all’AFP il consigliere provinciale Shahla Abubar.Zabihullah Mujahid, un portavoce degli insorti, ha confermato la cattura delle due città su Twitter. La violenza ha costretto decine di migliaia di civili a fuggire dalle loro case in tutto il paese, con i talebani accusati di numerose atrocità nelle aree che hanno conquistato. “Quando ci sono due ragazze in una famiglia, ne prendono una per sposarsi, quando ci sono due ragazzi, ne prendono uno per combattere”, ha detto all’AFP Marwan, una giovane vedova fuggita da Taloqan, in un parco di rifugiati a Kabul. Abdulmanan, uno sfollato di Kunduz, ha detto di aver visto i talebani decapitare uno dei suoi figli, senza sapere “se il suo corpo è stato mangiato dai cani o sepolto”.

Circa 359.000 persone sono state sfollate in Afghanistan dai combattimenti dall’inizio dell’anno, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Almeno 183 civili sono stati uccisi e 1.181 feriti, compresi i bambini, in un mese nelle città di Lashkar Gah, Kandahar, Herat (ovest) e Kunduz, ha detto martedì l’ONU, aggiungendo che queste erano solo le vittime che potevano essere documentate. I talebani hanno lanciato questa offensiva a maggio, all’inizio del ritiro definitivo delle forze americane e straniere, ma la loro avanzata ha accelerato negli ultimi giorni con la cattura di diversi centri urbani. La partenza delle forze internazionali deve essere completata entro il 31 agosto, 20 anni dopo il loro intervento in seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti.