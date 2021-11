Afghanistan. La Cina pronta a “relazioni amichevoli” con i talebani. Rispettiamo scelta del popolo

- Advertisement -

AgenPress – La Cina è disposta a sviluppare “relazioni amichevoli” con i talebani dopo la loro presa del controllo dell’Afghanistan. “La Cina rispetta il diritto del popolo afghano di determinare in modo indipendente il proprio destino e futuro, ed è disposta a continuare a sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione”, ha replicato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, a una delle domande fatte in conferenza stampa sulla situazione in Afghanistan. Pechino, inoltre, “è disposta a svolgere un ruolo costruttivo nella pace e nella ricostruzione dell’Afghanistan”.

I talebani, inoltre, “hanno espresso in molte occasioni che sperano di sviluppare buone relazioni con la Cina e attendono la sua partecipazione alla ricostruzione e allo sviluppo dell’Afghanistan, e non permetteranno mai a nessuna forza di usare il suo territorio per mettere in pericolo la Cina. Diamo il benvenuto a questo”. Per molto tempo, ha concluso Hua, Pechino “ha sempre rispettato la sovranità, l’indipendenza e la l’integrità territoriale dell’Afghanistan, senza interferire nei suoi affari interni e ha sempre perseguito una politica amichevole verso tutto il suo popolo”.

Secondo la Cina, la situazione in Afghanistan “ha subito grandi cambiamenti e rispettiamo desideri e scelte del popolo afghano”. La guerra, dice la portavoce “dura da oltre 40 anni: fermarla e raggiungere la pace non è solo la voce unanime degli oltre 30 milioni di afghani, ma anche l’aspettativa comune di comunità internazionale e Paesi regionali”. Pechino nota che ieri i talebani “hanno affermato che la guerra è finita e che negozieranno un governo islamico aperto e inclusivo, oltre a intraprendere azioni responsabili per garantire la sicurezza di cittadini afghani e missioni straniere”.

L’ambasciata cinese in Afghanistan “sta funzionando come al solito. La maggior parte dei cittadini cinesi era stata organizzata per tornare in patria e alcuni hanno scelto di rimanere”. L’ambasciata è “in contatto con coloro che rimangono e sono al sicuro”,