Afghanistan. La polizia religiosa invita i cittadini a seguire la sharia. Donne e gay nel mirino

AgenPress – A Ghazni, città strategica sull’autostrada Kabul-Kandahar, la tanto temuta polizia religiosa è tornata in strada, ma invece di infliggere punizioni, sta facendo un’offensiva di fascino, più intenti a stringere la mano e presentarsi.

Durante una recente pattuglia nel mercato, hanno riunito i negozianti per incoraggiarli a seguire la legge della sharia.

“Tratta le tue donne secondo la legge islamica”, ha detto un comandante a una folla di negozianti, “e assicurati che si coprano”.

I talebani hanno trasformato l’edificio del Ministero delle Donne dalle pareti rosa di Ghazni nella nuova sede del Ministero della Propagazione della Virtù e della Prevenzione del Vizio.

Porta con sé un libretto blu, appena rilasciato dai talebani, che fornisce linee guida per la polizia religiosa su come svolgere il proprio lavoro.

“Noi [agiamo] in conformità alla legge della Sharia”, ha detto Mohammad. “In primo luogo, informiamo le persone sulle buone azioni. Predichiamo loro e consegniamo loro il messaggio in modo gentile; la seconda volta ripetiamo loro di nuovo; la terza volta parliamo loro in modo leggermente aspro”.

Ma lontano dalla vista del pubblico, non tutti i combattenti talebani stanno seguendo le nuove linee guida e gli abusi sono comuni.

In un luogo sicuro a Kabul, Wahid mostra i lividi sul sedere, ancora visibili giorni dopo essere stato attaccato. Il suo nome è cambiato per la sua protezione. Ha detto di essere stato fermato da un gruppo di combattenti talebani in una rotonda trafficata per aver indossato abiti in stile occidentale.