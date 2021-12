Afghanistan. La storia della truccatrice Afsoon. “E’ finita. Ogni secondo sento che i talebani verranno a prendermi”

Il gruppo dice che i talebani le hanno presi di mira con gas lacrimogeni e spray al peperoncino mentre cercavano di camminare da un ponte al palazzo presidenziale.

Il giorno in cui i talebani hanno preso il controllo della capitale dell’Afghanistan, Kabul, sono stati dipinti manifesti pubblicitari fuori dai saloni di bellezza che mostravano donne in abiti da sposa. Chiusi anche i saloni della città. Mentre alcune aziende hanno promesso di tornare presto al servizio completo, altre temono per il loro futuro. Afsoon (non è il suo vero nome), una truccatrice che vuole rimanere anonima, “È finita”, si ripeté. Era ora di nascondersi.

Afsoon ha circa 20 anni e si considera una donna afgana moderna. Ama i social media, ama i film, può guidare e ha ambizioni di carriera.

Afsoon non riesce a ricordare il periodo degli anni ’90, il decennio in cui è nata, quando i talebani hanno vietato per la prima volta i saloni di bellezza nel suo paese.

Ma è cresciuta in un Afghanistan dove i saloni di bellezza erano una parte normale della sua vita. Nei due decenni trascorsi dall’invasione guidata dagli Stati Uniti che ha cacciato i talebani nel 2001, nella sola Kabul sono stati aperti più di 200 saloni di bellezza, con centinaia di altri in altre parti del paese.

Da adolescente sfogliava riviste e social media per look glamour e visitava i saloni con le donne della sua famiglia.