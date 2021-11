Afghanistan. Michel (Ue), garantire donne, ragazze e minoranze. Terremo flusso profughi sotto controllo

- Advertisement -

AgenPress – E’ troppo presto per parlare dei rapporti futuri con i talebani”, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della riunione del G7 che si è occupata proprio della crisi in Afghanistan. Michel ha tuttavia ribadito l’esigenza “di inclusività e garanzie per donne, ragazze e minoranze”.

“Al G7 siamo tutti d’accordo sulla necessità di garantire il libero accesso di aiuti umanitari, la lotta la terrorismo come priorità e la tutela dei diritti delle donne e delle minoranze”. “Sarà necessario garantire la sicurezza dell’aeroporto” di Kabul “per tutto il tempo necessario per completare le operazioni. E’ una delle questioni che abbiamo sollevato con gli Usa e gli altri partner”. Ha detto ancora il presidente.

- Advertisement -

“Sugli aiuti umanitari e la migrazione l’Ue farà la sua parte per sostenere la sicurezza e le condizioni di vita adeguate degli afgani che fuggono dal loro paese – ha detto ancora Michel -. Lavoreremo con i paesi della regione, in particolare Iran, Pakistan e Asia centrale, per affrontare le diverse esigenze”.

“La fine dell’operazione militare in Afghanistan non è la fine del nostro impegno per promuovere lo stato di diritto, la democrazia e i diritti umani nel mondo. Al contrario, dovremmo essere più determinati che mai . Questo deve essere chiaro agli attori che stanno cercando di trarre vantaggio dalla situazione attuale”.

“Non creiamo un nuovo mercato per i trafficanti di esseri umani”, vogliamo mantenere “il flusso” di profughi “sotto controllo e le frontiere in sicurezza”.