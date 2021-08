Afghanistan. Mosca pronta a portare i cittadini afghani in qualsiasi paese voglia ospitarli

- Advertisement -

AgenPress – “Per prevenire un aggravamento dei problemi umanitari in Afghanistan, siamo pronti a offrire i servizi dell’aviazione civile russa per portare qualsiasi numero di cittadini afgani in qualsiasi Paese che mostri interesse ad accettarli e ospitarli”. Lo ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, rilanciata dall’account Twitter ufficiale del ministero.

“I rappresentanti delle nuove autorità in Afghanistan ci hanno assicurato che non ci sono ostacoli fondamentali per l’arrivo a Kabul e la partenza degli aerei civili russi: la sicurezza degli aerei, dei loro equipaggi e dei passeggeri è garantita”.