Afghanistan. Nuovo attacco all’aeroporto di Kabul, lanciati 5 razzi

AgenPress – 5 razzi sono stati lanciati verso l’aeroporto internazionale di Kabul Hamid Karzai. Lo riferisce un funzionario americano a Abc News. Il sistema di difesa anti-missilistica C-Ram installato presso l’aeroporto di Kabul ha intercettato i missili lanciati questa mattina contro lo scalo. Lo ha affermato una fonte statunitense sottolineando che al momento non ci sono notizie di vittime. Diversi testimoni affermano che i razzi intercettati dal sistema anti-missile degli usa hanno colpito Salim Karwan, quartiere vicino all’aeroporto internazionale di Kabul. Subito dopo le esplosioni sono seguiti gli spari, ma non è chiaro da dove provenissero.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il capo di stato maggiore Ron Klain hanno informato il presidente degli Usa, Joe Biden, sull’attacco missilistico all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. “Le operazioni continuano ininterrotte”, ha spiegato Jen Psaki, portavoce di Biden. Il presidente Usa ha infatti “riconfermato il suo ordine che i comandanti raddoppino i loro sforzi per dare la priorità a fare tutto il necessario per proteggere le nostre forze sul territorio”.

Sono “illegali” gli “arbitrari” raid aerei condotti dagli Stati Uniti negli ultimi giorni a Kabul. Lo ha dichiarato il portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid, in un’intervista all’emittente cinese Cgtn all’indomani dell’attacco di un drone contro un’auto in cui sarebbe stata sventata un’imminente minaccia all’aeroporto di Kabul. “Condanniamo tali attacchi perché è illegale eseguire attacchi arbitrari in altri Paesi. Se c’era una potenziale minaccia, doveva essere segnalata a noi, non un attacco arbitrario che ha provocato vittime civili”