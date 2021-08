Afghanistan. Raid forze americane all’ aeroporto Kandahar. Uccisi combattenti talebani

- Advertisement -

AgenPress – Secondo quanto riporta la BBC le forze americane hanno lanciato raid all’aeroporto di Kandahar, seconda città afgana caduta ieri sotto il controllo dei talebani, e “molti combattenti talebani” sono rimasti uccisi. L’emittente britannica cita un giornalista locale che ha appreso la notizia da diverse fonti della sicurezza e dal medico di un ospedale di Kandahar, nel Sud dell’Afghanistan. Una fonte dell’ong italiana Intersos, presente con suoi operatori in città, riferisce all’agenzia Ansa di combattimenti intorno all’aeroporto di Kandahar.

Da parte sua, un giornalista freelance afghano, Bilal Sarwary, afferma che vi sono stati bombardamenti americani sui Talebani che avrebbero provocato “decine di morti”. Notizia non confermata dalla stessa Intersos.

Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha annunciato che “elementi” di un battaglione si trovano ora a Kabul per aiutare gli americani e i loro colleghi afgani a lasciare il Paese rapidamente.

“L’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul ha invitato il proprio personale a distruggere i documenti sensibili e i materiali “che potrebbero venire usati come strumenti di propaganda”. Lo ha rivelato la Cnn, spiegando di aver potuto esaminare il documento originale. Giovedì scorso l’amministrazione Biden aveva annunciato che ritirerà il personale americano dall’ambasciata di Kabul, lasciando solo “una presenza diplomatica minima”, e in vista dell’evacuazione, “l’ambasciata ha garantito un supporto quotidiano per la distruzione del materiale sensibile sia in formato cartaceo che elettronico”, e degli “oggetti con loghi di ambasciate o agenzie, e bandiere Usa”, ricordando che questi materiali possono essere bruciati nei bidoni, o distrutti con un inceneritore o un compattatore.

L’Amministrazione Usa starebbe anche considerando di trasferire l’ambasciata all’aeroporto di Kabul. Una fonte diplomatica Usa – ha spiegato Cnn – ci ha detto che i servizi di intelligence hanno indicato che Kabul potrebbe essere isolata dai Talebani entro la settimana, forse entro le prossime 72 ore, precisando che ciò non significa che entreranno nella capitale afghana.