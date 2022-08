Afghanistan. Talebani, scuole femminili chiuse per “questioni religiose”, serve il consenso degli studiosi islamici

- Advertisement -

AgenPress – Il portavoce dell’Emirato islamico Zabiullah Mujahid ha affermato che le scuole per studentesse sono chiuse per questioni religiose e che su questo argomento è necessario il consenso degli studiosi islamici.

Sono in corso sforzi da parte della leadership dell’Emirato islamico per riaprire le scuole femminili.

Tuttavia, in precedenza molti religiosi islamici in tutto l’Afghanistan hanno chiesto la riapertura delle scuole femminili.

Mujahid ha fatto le osservazioni a RTA TV/Radio in risposta alle osservazioni dell’ex presidente afghano Hamid Karzai, che ha più volte espresso la propria voce per la riapertura delle scuole femminili.

“Se (noi) avessimo agito su istruzione del Pakistan, i problemi delle scuole e altri problemi sarebbero già stati risolti. Questa è una questione religiosa e necessita dell’accordo del religioso islamico”, ha detto Mujahid.

Ha detto che opporsi alla decisione dei religiosi islamici riguardo alle scuole avrà conseguenze negative.

“Se il problema è con Hijab. Il popolo dell’Afghanistan in primo luogo stava osservando l’Hijab ed è ancora musulmano. Se il problema riguarda il curriculum educativo, i funzionari dovrebbero menzionarlo, in modo che possa essere risolto con l’aiuto delle persone e dei religiosi”, ha affermato Ibrahim Irshad, un insegnante.

Parlando delle notizie sull’uccisione del leader di Al Qaeda Ayman al Zawahiri a Kabul, Mujahid ha detto a RTA che non è ancora stato confermato se al-Qaeda fosse presente o meno nella casa.

“Questo è un errore che l’intelligence e le altre organizzazioni non ne fossero a conoscenza, avrebbero dovuto esserne consapevoli, ma ho detto che è tutto nuovo. Non abbiamo la capacità di informazioni ad alto livello come ha un governo. Tutto ci è stato lasciato in uno stato distrutto”, ha detto.

Questo accade quando due settimane fa un attacco di droni statunitensi ha colpito una residenza a Kabul in cui, secondo i funzionari statunitensi, Zawahiri è stato ucciso.