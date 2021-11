Afghanistan. Talebani sgozzano il comico Khasha Zwan. Senza paura li ha derisi fino alla morte

- Advertisement -

AgenPress – Non si è piegato nemmeno in punto di morte ed ha continuato a prendere in giro i suoi aguzzini fino alla morte. È successo a fine luglio, quando il comico afghano Nazar Mohammed, meglio noto come Khasha Zwan, è stato rapito e ucciso dai talebani.

Khasha Zwan era diventato famoso per le scenette in cui prendeva in giro i talebani attraverso canti e balli, alcuni dei quali caricati sul suo account TikTok. I talebani inizialmente hanno negato il coinvolgimento nella morte dell’uomo salvo poi ammettere il loro coinvolgimento. Secondo I talebani della provincia di Kandahar, il comico era coinvolto nella tortura e nell’uccisione di alcuni talebani.

- Advertisement -

E in questi giorni è diventato virale il video girato poche ore prima l’esecuzione del comico. Le immagini mostrano Khasha Zwan mentre continua a deridere i talebani nonostante lo stiano trascinando via da casa per fucilarlo. Nel filmato si vede il comico seduto nel retro di un’auto, accanto a lui un talebano che brandisce un kalashnikov.

Secondo Human Rights Watch, Khasha Zwan è stato rapito dai talebani il 22 luglio. Lo hanno portato via dalla sua casa a sud di Kandahar e lo hanno picchiato e ucciso a colpi di arma da fuoco diverse volte.

Il motivo per cui i talebani gli hanno fatto questo è perché a quanto pare ha deriso i loro leader attraverso video e canzoni sui social media come Tik Tok. Il comico ha lavorato anche per la polizia nazionale afgana , cosa che potrebbe motivare i talebani ad agire contro di lui oltre alla presa in giro sui social media.

- Advertisement -

Nel video dei suoi ultimi momenti, Mohammad continua a fare battute sul gruppo dopo la sua cattura, tanto che il combattente talebano alla sua destra inizia a schiaffeggiarlo in faccia. L’uomo alla sua sinistra invece ride per tutto il tempo prima di cambiare minacciosamente la sua pistola con un’arma da fuoco ancora più grande.

Secondo i rapporti, Nazar è stato poi ucciso contro un albero con diversi colpi d’arma da fuoco. E poi sdraiato a terra con la gola tagliata. La sua brutale uccisione alla fine di luglio ha suscitato timori di omicidi per vendetta. Zwan ha lasciato moglie e figlie.