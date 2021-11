Afghanistan. Vicepresidente Amrullah Saleh: “Talebani e Al Qaeda come Pepsi e Coca-Cola”

- Advertisement -

AgenPress – “Ideologicamente, la differenza tra ISIS, al Qaeda e i talebani è la differenza tra il gusto della Coca Cola e quello della Pepsi. Se rimuovi le etichette, puoi dire qual è la Coca Cola e quale è la Pepsi?”

Lo ha detto il vice presidente dell’Afghanistan, Amrullah Saleh, in un’intervista con Fox news. Il politico, che dopo la fuga di Ghani si è dichiarato “legittimo presidente”, sarebbe rifugiato nella valle del Panjshir, dove Ahmed Massud sta formando la resistenza e i talebani hanno già inviato centinaia di combattenti.

“Se avete letto l’accordo di Doha in cui abbiamo detto chiaramente che non consentiremo a nessuno, sia esso un individuo o un’entità, a nessun gruppo, di utilizzare il sito dell’Afghanistan contro gli Stati Uniti, i suoi alleati in qualsiasi altro paese del mondo”.

Saleh ha osservato che i talebani “credono di poter vincere” e “credono che la loro letteratura jihadista prevarrà”.

Saleh ha combattuto per la prima volta al fianco del comandante della guerriglia Massoud negli anni ’90. Ha continuato a servire nel suo governo prima di essere cacciato da Kabul quando i talebani l’hanno catturata nel 1996.

Gli intransigenti hanno poi torturato sua sorella nel tentativo di dargli la caccia, ha detto Saleh. “La mia visione dei talebani è cambiata per sempre a causa di quello che è successo nel 1996”, ha scritto Saleh in un editoriale della rivista Time l’anno scorso.