Afghanistan. Video mostra due persone che precipitano da un aereo Usa decollato

AgenPress – Almeno due persone che erano aggrappate a un aereo militare cargo Usa Boeing C-17 sarebbero precipitate a terra da centinaia di metri d’altezza dopo che il pesante velivolo è decollato stamani dall’aeroporto di Kabul. Questo suggeriscono vari video, ripresi da angolazioni diverse e diffusi sui social media, in uno dei quali si vede da lontano almeno una piccola sagoma che precipita e che sembrerebbe una persona.

Diversi testimoni sui social e sui media avevano parlato di almeno due persone precipitate a terra quando è stato diffuso il video che mostrava una folla che circondava l’aereo americano in movimento, con diverse persone abbarbicate a fusoliera e carrelli.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021