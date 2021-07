Alkemia sigla contratto triennale con l’India per materie prime

- Advertisement -

AgenPress. La società Alkemia, già nota alle cronache economiche in Italia per il tentato acquisto della Cassa di Risparmio di Spoleto prima e Invest Bank dopo, sta concludendo un accordo strategico, con i maggiori players indiani – come rivela il quotidiano online The Business Line – per un mega contratto triennale per forniture di materiali high tech sia nel settore civile che della difesa.

Il contratto ha un valore di circa 2 miliardi di euro e prevede la fornitura di nichel, titanio, cobalto e scandio. La società Alkemia è dotata di un Nav 1,6 miliardi, ed è attiva altresì nel settore immobiliare e finanziario.