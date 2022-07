- Advertisement -

Da venerdì 22 luglio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “All You Need is Love”, il primo singolo di Solis String Quartet & Sarah Jane Morris pubblicato dall’etichetta discografica Irma Records, estratto dal nuovo album “All You Need is Love”, disco che sarà presente su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 14 ottobre 2022. Il singolo “All You Need is Love”, invece, è già su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 luglio 2022

AgenPress. Dal sopraffino manto armonico e dall’intenso e accattivante appeal comunicativo, “All You Need is Love” è il primo singolo del quartetto d’archi Solis String Quartet formato da Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello, chitarra e arrangiamenti) con la preziosa presenza di Sarah Jane Morris, nota cantante di blasone internazionale. Pubblicato dall’etichetta Irma Records, “All You Need is Love” nella versione (ri)letta da Solis String Quartet & Sarah Jane Morris, diventa un brano armonicamente e ritmicamente fresco, moderno, figlio di una magica simbiosi improntata su pop e musica cameristica. Le canzoni dei Beatles, quelle più famose, sono da molti anni considerate degli standard che svariati musicisti di estrazione e vocazione differenti hanno (ri)arrangiato, trascritto e riletto con variazioni di ogni tipo. In questi casi si corre un duplice rischio: da un lato si può cedere alla tentazione di “arrendersi” alla cover in favore di un gradimento praticamente assicurato grazie alla coppia Lennon–McCartney, mentre dall’altro si potrebbe incappare in operazioni piuttosto ambiziose che, per ricercare l’originalità, si discostano (quasi) totalmente dal mood beatlesiano. Volutamente a cavallo fra queste due soluzioni e ben distante da qualsiasi “minaccia integralista”, il progetto costruito da Solis String Quartet con Sarah Jane Morris brilla per credibilità dei presupposti e soddisfazione nei risultati, nel rispetto della forza degli originali ma, al tempo stesso, con la fisiologica esigenza di esprimere qualcosa di nuovo, stimolante ed estremamente interessante. Nato da una traccia teatrale (lo spettacolo “Ho Ucciso i Beatles” incentrato sul morboso rapporto che legò l’assassino di John Lennon ai Fab Four), l’album/concerto “All You Need is Love” rappresenta un’ammaliante commistione comprendente musica classica e pop, grazie alla rivisitazione del Solis String Quartet che dà vita a un mood sonoro e ritmico assai coinvolgente, dai peculiari tratti distintivi, che ammicca al jazz e al blues specialmente per la vocalità soulful di Sarah Jane Morris, la cui potente cifra artistica esclude ogni possibilità di “imitazione” passiva, puntando tutto – contrariamente – su un racconto di eccezionale e appassionante originalità. A proposito di questo lavoro discografico, la cantante inglese dichiara: «La sublime musicalità del Solis String Quartet e i loro magici arrangiamenti delle grandi canzoni di Lennon e McCartney sono stati un regalo per me come cantante. Sedimentata con assoluto rispetto, la nostra collaborazione esalta lo status classico dell’arte dei Beatles e offre al nostro pubblico un senso di tesori musicali ritrovati». Anche il Solis String Quartet spiega genesi e mood del progetto: «Le canzoni dei Beatles, ancora oggi, brillano di una luce pura assoluta come solo le migliori opere d’arte sanno fare. Con l’attenzione che si riserva ai capolavori e con l’intento di ricreare la giusta suggestione sonora in ognuno dei brani, le nostre riletture – rafforzate dalla sensibilità ed eleganza espressiva che da sempre contraddistinguono la voce di Sarah Jane Morris, offrono all’ascoltatore undici ritratti musicali carichi di significato e passione».

Biografia Solis String Quartet

Il Solis String Quartet è un progetto dal respiro internazionale nato nel 1991 dall’incontro a Napoli di quattro musicisti, compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello). I segni particolari della loro carta d’identità artistica sono rappresentati da un melting pot stilistico che abbraccia classica, jazz, world music, pop e musica contemporanea – e proprio grazie a questa loro spiccata poliedricità collaborano con nomi altisonanti della scena internazionale, fra i quali: Dulce Pontes, Andrea Vollenweider, Pat Metheny, Teresa Salgueiro, Richard Galliano, Michiel Borstlap, Jimmy Cliff, Hevia, Eliana Burki, Maria João, Gregor Meyle, Omar Sosa. Ma anche con artisti italiani del calibro di: Claudio Baglioni, Adriano Celentano, Ligabue, Daniele Silvestri, Rossana Casale, Michele Zarrillo, Peppe Servillo, Max Pezzali, Ornella Vanoni, Premiata Forneria Marconi, Stadio, Avion Travel, 99Posse. Nel 1996 sono ospiti al Pavarotti & Friends con Edoardo Bennato e vantano anche due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: la prima in coppia con Elisa, nel 2001, poi con Noa e Carlo Fava nel 2006. Da ospiti, invece, calcano il palco dell’Ariston di Sanremo nel 2010 insieme a Marco Mengoni, proponendo un arrangiamento per “Solo Quartetto” del brano “Credimi Ancora”. Invece, nel 2012, sono al fianco di Eugenio Finardi. Fra tutte queste collaborazioni sono particolarmente degne di nota quelle con Gianna Nannini nei tour “Perle European Tour” e “Grazie European Tour”, con Noa in tre tournée (tra cui “Noapolis World Tour”) e quella con i Negramaro per la realizzazione dell’album “La Finestra” e del DVD “San Siro Live”. Per quanto riguarda la discografia è doveroso menzionare “Metrò”, “Promenade”, “R.Evolution”, “Spassiunatamente”, “4orSolis”, “Presentimento” e “Vesevus”. Invece, per ciò che concerne progetti live recenti e in corso, bisogna segnalare “Canzoni da Camera” (con Gaetano Curreri), “Noapolis” (con Noa), “Vesevus” (con Luca Aquino e Gianluca Brugnano), “Aracadia” (con Eliana Burki Tour 2016), Gregor Meyle (“Die Leichtigkeit des Seins Tour 2017”), “Presentimento” (con Peppe Servillo), “In Viaggio coi Poeti” (con Enzo Gragnaniello), “La Parola Canta” (con Peppe e Toni Servillo), “Qualche Estate Fa” (con Claudia Gerini), “Strativari” (con Iaia Forte e Capone & Bungt Bangt) e “Ho Ucciso i Beatles” (con Sarah Jane Morris e Paolo Cresta).

Biografia Sarah Jane Morris

Dal timbro cavernoso, dalla vocalità soulful, con un’estensione di quattro ottave, Sarah Jane Moris è un’eccellenza internazionale del canto, capace di spaziare con grande naturalezza e disinvoltura fra rock, blues, jazz, pop e soul. Famosa anche per la sua unione con i Communards a metà degli anni Ottanta e per una celebre interpretazione censurata del classico “Me and Mrs. Jones”, Sarah Jane Morris è conosciuta pure per il suo impegno politico. Nella sua produzione discografica sono particolarmente meritevoli di attenzione album quali “Sweet Little Mystery”, “Compared to What?”, “Bloody Rain”, “Cello Songs”, “Where it Hurts”. Nel corso della sua lunghissima e strepitosa carriera condivide palco e studio di registrazione con una pletora di artisti di statura mondiale, tra i quali: Tony Remy, Eska, Sekcou Keita, Soweto Gospel Choir, Adam Gassler, Avishai Cohen, Courtney Pine, Pee Wee Ellis, Dominic Miller, Henry Thomas, Martyn Barker, Tim Cansfield, Adriano Adewale, Ian Shaw, Otis Coulter, Janine Johnson, Lilybud Dearsley, Antonio Forcione, Gianluca Di Martini, Roberto Angrisani, Enrico Melozzi. Oltre all’Inghilterra, la vocalist britannica riscuote enorme successo e consensi in tutto il mondo, segnatamente in Italia, dove riceve la chiave della città di Verona, viene premiata con un Grammy europeo e vince il Festival Internazionale della Canzone di Sanremo.