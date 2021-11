Allevamenti visoni. Riapriranno a gennaio. Il 22 novembre twitta gli hashtag  #VoceAiVisoni e #VisoniLiberi 

- Advertisement -

AgenPress – A GENNAIO 2022 RIAPRIRANNO GLI ALLEVAMENTI DI VISONI: ABBIAMO BISOGNO DI TE PER DIRE BASTA!

Lunedì 22 novembre, dalle 11 alle 14, partecipa anche tu al nostro twitter storm, organizzato insieme ad Essere Animali, per dare #VoceAiVisoni e chiedere la chiusura definitiva di tutti gli allevamenti di animali per la produzione di pellicce in Italia.

COME ENTRARE IN AZIONE

ti basterà twittare utilizzando gli hashtag ufficiali #VoceAiVisoni e #VisoniLiberi chiedendo al Ministro della Salute @RoberSperanza e al Ministro dell’Agricoltura @SPatuanelli di far chiudere per sempre gli allevamenti di visoni.

chiedendo al e al Ministro dell’Agricoltura di far chiudere per sempre gli allevamenti di visoni. potrai anche ritwittare i tweet del nostro profilo @LAVonlus

in ogni caso, ti raccomandiamo di utilizzare un linguaggio civile e pacifico!

TI ASPETTIAMO LUNEDÌ 22 NOVEMBRE DALLE 11 ALLE 14 PER FARE LA STORIA E DARE #VOCEAIVISONI!

Fonte, LAV