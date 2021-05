Animali. Evi (Verdi). Commissione Europea agisca contro gli allevamenti in gabbia

AgenPress – “Ho inviato una lettera alla Commissione europea, sottoscritta da 100 deputati di diversi Stati membri e schieramenti politici, per chiedere alla Commissione europea di mettere fine alla pratica crudele dell’allevamento in gabbia presentando una proposta legislativa per un phase out dell’uso delle gabbie negli allevamenti europei, come chiedono quasi un milione e mezzo di cittadini che hanno firmato l’Iniziativa dei cittadini Europei (Ice) End the Cage Age”.

Così in una nota Eleonora Evi, eurodeputata di Europa Verde, vice presidente dell’intergruppo per il benessere animale e co-presidente del gruppo di lavoro per la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti in Europa.

“L’enorme supporto ricevuto da questa mia iniziativa dimostra come la battaglia contro le gabbie non sia un’istanza ideologica e di parte, ma una battaglia di civiltà sostenuta dalla maggioranza delle forze politiche europee. A fronte di questo supporto, largo e trasversale, fuori e dentro il Parlamento, è arrivato il momento che la Commissione accolga appieno le richieste dell’Ice e presenti al più presto una proposta legislativa che garantisca la graduale eliminazione dell’uso delle gabbie in tutta Europa entro il 2027, introducendo al contempo un divieto all’import di prodotti animali che non rispettano gli standard europei. Lo chiedono i cittadini, lo chiede il senso di civiltà che alberga in ognuno di noi”.