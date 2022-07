Animali, Maturi (Lega) “Stop a sfruttamento cavalli”

- Advertisement -

AgenPress. E’ inaccettabile che i cavalli impiegati nel traino di carrozze vengano fatti lavorare con il caldo record che stiamo registrando. Le conseguenze possono essere drammatiche, come accaduto a Firenze e a Matera: a distanza di poche ore l’uno dall’altro, infatti, due cavalli si sono accasciati a terra stremati dallo sforzo fisico sostenuto in giornate con temperature che sfiorano i 40 gradi. Il cavallo di Matera, purtroppo, è morto sul ciglio della strada.

Per questo ho presentato una interrogazione al ministro della Salute, per sapere se è a conoscenza della situazione, come intenda tutelare gli animali, come previsto dall’articolo 9 dalla Costituzione, e se reputi doveroso porre in essere interventi a effettiva e concreta tutela dei cavalli impiegati nel traino delle carrozze turistiche vietandone l’impiego per tutto il periodo estivo. Da tempo arrivano richieste di fermare lo sfruttamento di questi cavalli: alla luce delle condizioni climatiche insostenibili, è urgente che vengano adottate misure a tutela dei cavalli”.

E’ quanto dichiara il deputato Filippo Maturi, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Tutela degli Ecosistemi e della Biodiversità, e responsabile nazionale del Dipartimento Tutela Animali della Lega.