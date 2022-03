Antitrust: Tar conferma multa da 12,5 mln a Eni, Enel e Sen

- Advertisement -

AgenPress. Il Tar del Lazio ha confermato le sanzioni per complessivi 12,5 milioni di euro inflitte nel gennaio dello scorso anno dall’Antitrust a Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e luce per pratica commerciale scorretta, in tema di prescrizione biennale.

“Bene, finalmente prosegue con un altro successo la lunga battaglia che abbiamo condotto sulla prescrizione. Una nostra vittoria e una vittoria per tutti i consumatori” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, l’associazione che aveva segnalato all’Antitrust (https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/4-21.pdf) le condotte scorrette.

- Advertisement -

“Il Tar conferma in pieno le nostre tesi. Ogni scusa era buona per non concedere la prescrizione biennale, scaricando la responsabilità sull’utente finale, spesso supportati anche dai distributori locali. Ora che la prescrizione si applica senza se e senza ma, grazie all’ultima modifica introdotta con la Legge di Bilancio del 2020, il problema è stato in gran parte risolto, ma è importante che le multe siano state confermate dal Tar, anche solo per prevenire possibili futuri comportamenti scorretti” conclude Vignola.