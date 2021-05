Associated Press licenzia giornalista per essere filo-palestinese

AgenPress – Emily Wilder è stata assunta dall’Associated Press il 3 maggio come giornalista, ma il 19 maggio è stata licenziata, con il suo datore di lavoro che citava una violazione della sua politica sui social media.

L’agenzia afferma che “i dipendenti devono astenersi dal dichiarare le proprie opinioni su questioni pubbliche controverse in qualsiasi forum pubblico e non devono prendere parte ad azioni organizzate a sostegno di cause o movimenti”.

Wilder ha confermato di essere stata licenziata ma ha sottolineato che l’AP non è scesa nel dettaglio su quali tweet hanno violato le politiche dell’agenzia.

Tra i tweet che Wilder aveva pubblicato ce n’era uno “in cui faceva riferimento alla sua difesa del popolo palestinese e all’opposizione alle azioni del governo israeliano”, dice il rapporto.

Wilder si è laureata a Standford nel 2020 e ha detto che la sua “storia di attivismo per i diritti umani palestinesi” mentre era una studentessa lì era ben nota.

“Sono stata trasparente con i miei editori e mi hanno rassicurato che non avrei affrontato la punizione per il mio precedente attivismo”, ha scritto su Twitter.

I repubblicani dello Stanford College hanno condiviso un post Wilder aveva fatto su Facebook mentre era una studentessa universitaria in cui descriveva il defunto miliardario statunitense e sostenitore di Israele Sheldon Adelson come un “miliardario nudo dall’aspetto di topo”.

I media di destra e i repubblicani hanno cavalcato la campagna degli studenti conservatori di Stanford contro l’agenzia di stampa. “Non è una sorpresa da parte di un’organizzazione che condivide gli uffici con Hamas”, ha twittato il senatore repubblicano Tom Cotton riferendosi agli uffici dell’AP a Gaza distrutti la scorsa settimana da un attacco mirato di Israele, secondo il quale Hamas operava dallo stesse edificio. L’AP ha precisato di usare quello spazio da 15 anni e di non aver mai avuto alcuna prova che vi si svolgesse alcuna attività terroristica.