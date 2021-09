AUKUS. Alleanza militare Usa-Regno Unito e Australia per contrastare la Cina

“Si tratta di investire nella nostra più grande fonte di forza, le nostre alleanze e aggiornarle per affrontare meglio le minacce di oggi e di domani”, ha detto Biden dalla Casa Bianca tra due monitor che mostrano gli altri leader mondiali.

“AUKUS riunirà i nostri marinai, i nostri scienziati e le nostre industrie per mantenere ed espandere il nostro vantaggio nelle capacità militari e nelle tecnologie critiche come la tecnologia informatica e artificiale, le tecnologie quantistiche e i domini sottomarini”.

“Ora dobbiamo portare la nostra partnership a un nuovo livello”, ha affermato Morrison.

“Stiamo aggiungendo un nuovo capitolo alla nostra amicizia”, ​​ha aggiunto Johnson.

Tutti e tre i paesi lavoreranno nei prossimi 18 mesi per capire come fornire al meglio la tecnologia, che gli Stati Uniti hanno tradizionalmente condiviso solo con il Regno Unito, ha affermato il funzionario. Funzionari ed esperti statunitensi hanno notato che l’Australia attualmente non ha il materiale fissile necessario per far funzionare un sottomarino a propulsione nucleare, il che significa che il prossimo anno e mezzo dei negoziati sarà probabilmente caratterizzato da discussioni sul trasferimento di materiale nucleare.

Washington e Canberra hanno firmato un “accordo 123” gold standard nel 2010 in cui l’Australia ha promesso di non arricchire o rielaborare il materiale nucleare inviato dagli Stati Uniti

L’Australia non cerca un’arma nucleare, hanno sottolineato Morrison e Biden. Tuttavia, un alto funzionario dell’amministrazione degli Stati Uniti, in anteprima mercoledì mattina, ha detto dei sottomarini a propulsione nucleare che “questa tecnologia è estremamente sensibile. Questa è francamente un’eccezione alla nostra politica sotto molti aspetti. Non prevedo che questo verrà intrapreso in altre circostanze in futuro”.