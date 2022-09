Australia. Rimosso il murale dell’abbraccio del soldato russo (stupratore) con quello ucraino (vittima)

Seaton ha affermato di aver inizialmente ricevuto feedback positivi da alcuni membri del collettivo artistico, ma col passare del tempo e il pezzo è stato ulteriormente discusso dal comitato, si è evoluta la convinzione che il lavoro potesse essere interpretato erroneamente come “offensivo”. “Dovevo portare un messaggio di pace, è sempre quello di cui mi occupo”. La presidente della Noble Park Association of Ukraines in Victoria Branch Liana Slipetsky ha detto che quando ha visto il murale per la prima volta si è sentita imbarazzata per il fatto che fosse stato eretto in Australia. “Cosa ne penserebbero i rifugiati ucraini? Hanno appena cercato un rifugio sicuro qui e poi quel murale è sulla loro faccia? Che cosa dice loro sugli australiani?” lei disse.

“Dobbiamo tenere in mente l’Ucraina, ma così facendo, dobbiamo dire la verità e per me, questo è proprio come la propaganda russa”.