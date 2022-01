Australia. Visto vietato, Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, espulso dal Paese

- Advertisement -

AgenPress – Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, è stato informato che il suo visto è stato rifiutato e che in giornata sarà espulso dall’Australia. Gli avvocati di Djokovic impugneranno la decisione delle autorità locali. Lo scrivono The Age e Sydney Morning Herald. Il serbo è rimasto bloccato per diverse ore in aeroporto a Melbourne, dove avrebbe dovuto prendere parte agli Australian Open.

Secondo i media le autorità dello Stato di Victoria hanno negato la richiesta di visto dopo che il giocatore e il team hanno presentato un modello sbagliato, che non consente esenzioni mediche per la mancata vaccinazione.

- Advertisement -

I funzionari degli agenti di frontiera avevano la discrezionalità di consentire a Djokovic di entrare nel Paese, anche senza il via libera della autorità, ma la vicenda stava diventando politica, con un confronto tra autorità federali e statali.

“Il governo federale ci ha chiesto se supportiamo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia. Non daremo questo supporto […] – aveva scritto su twitter la ministra dello sport di Victoria, Jaala Pulford -. Siamo sempre stati chiari su due punti: lo studio delle domande di visto è una prerogativa del governo federale e le esenzioni mediche una prerogativa dei medici”.

La situazione riflette la rabbia nei confronti di Djokovic tra ministri e alti funzionari del Victoria per non aver voluto dichiarare se sia vaccinato o meno e neanche i motivi della esenzione ottenuta.