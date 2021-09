Autismo e lavoro, Zambelli (Lega): Autismo e occupazione inclusiva, dalla Commissione risposte e azioni concrete

- Advertisement -

AgenPress. “I dati inerenti all’occupazione delle persone affette da autismo sono a dir poco preoccupanti, infatti, solamente il 10 % di esse ha un lavoro, che, nella maggior parti dei casi è precario e sottopagato.

La pandemia non ha fatto che esacerbare le disuguaglianze, con un numero di crescente di disabili e persone autistiche a rischio esclusione sociale e povertà. Non possiamo permettere che le persone nello spettro autistico soffrano di ulteriori discriminazioni perché non trovano un’occupazione, dobbiamo agire per metterli in una posizione paritaria con tutte le altre persone, affinché possano raggiungere le loro prospettive di sviluppo personale.

A tal fine, abbiamo interrogato la Commissione per chiedere quali misure intenda adottare perché venga garantita un’occupazione di qualità e inclusiva con pari retribuzione, come per le persone senza disabilità, chiedendo in che modo intende migliorare e garantire concretamente la raccolta e il monitoraggio di dati sulla situazione occupazionale delle persone autistiche, e, infine, richiedendo quali misure concrete intenda proporre per migliorare la qualità della vita in tutti i settori, dalla scuola, al lavoro, all’edilizia, alla protezione sociale e all’inclusione.

Garantire un’occupazione, un lavoro dignitoso e prospettive di sviluppo personale per le persone autistiche sono impegni non più rimandabili.”

Così in una nota stampa l’eurodeputata Stefania Zambelli, membro della Commissione EMPL e relatrice ombra della questione orale “Autismo e Occupazione inclusiva”.