Ballottaggi. Roma, affluenza in calo, ore 12, 9,36%. Meloni, votare è importantissimo, bisogna saper scegliere

AgenPress – A Roma alle ore 12 ha votato il 9,36% per i ballottaggi. Al primo turno l’affluenza alla stessa ora era stata del 11,83%. Il dato è arrivato dopo quasi un’ora.

“Votare è importantissimo, è anche un modo per assumersi la responsabilità di scegliere, di essere cittadini e di non fare la cosa sbagliata di dire che tanto sono tutti uguali, che tanto non può cambiare niente. I politici sono lo specchio della società che rappresentano: ce n’è di buoni e di cattivi, bisogna saper scegliere”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al seggio dopo aver votato. A chi le domandava della manifestazione antifascista di ieri, organizzata dai sindacati, Meloni ha replicato: “Mica sono come il Pd che viola il silenzio elettorale”.