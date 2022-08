Bellanova: “Supereremo di molto il 3% e porteremo in Parlamento persone competenti”

- Advertisement -

AgenPress. “Questa era la buona occasione che Il Pd aveva per ravvedersi sulle sue modalità di fare politica.

Hanno detto che Renzi avrebbe fatto perdere voti. Li fa forse guadagnare lo spettacolo che sta andando in onda, del tutto sgraziato e sguaiato, dove invece di parlarsi le persone non trovano di meglio da fare che insultarsi?

Sarò anche all’antica ma la mia cultura politica mi dice che i voti si contano dopo che le persone hanno votato e che le alleanze si costruiscono intorno ai programmi e alle proposte. E invece qui sono prevalsi antichi rancori, vecchi e nuovi personalismi, strascichi di vendette”.

Così ai microfoni di Radio 24 la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

“Noi faremo le migliori liste possibili, supereremo di molto il 3per cento, porteremo in Parlamento persone competenti e diremo con chiarezza qual è la nostra idea di Paese, senza tentennamenti”, ha detto ancora Bellanova. “Certo non un Paese dove si aumentano le tasse, e men che meno un Paese che spreca e maltratta le nuove generazioni. Siamo stati noi per primi con il bonus cultura a indicare una misura capace di parlare alle nuove generazioni.

Adesso bisogna fare un salto in avanti. Nel Pnrr le azioni per le nuove generazioni sono indicate con chiarezza. Bisogna attuarle nei tempi indicati e nel frattempo costruirne di nuove, perché sono le nuove generazioni la più grande leva per l’innovazione su cui l’Italia deve contare”.