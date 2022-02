Berlino. Sanzioni Ue contro Putin e Lavrov. Saranno “congelati” i loro beni in Europa

- Advertisement -

AgenPress – L’Ue varerà “severe” sanzioni nei confronti del presidente Vladimir Putin e Serghiei Lavrov. Lo dice il governo tedesco, congelando i loro beni in Europa. Vale a dire congelare le proprietà di Vladimir Putin e del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Con le sanzioni Ue colpiamo “il sistema Putin dove è necessario colpire, non solo economicamente e finanziariamente ma nel suo nucleo di potere, ed è per questo che non elenchiamo solo gli oligarchi”, i parlamentari “che hanno preparato questi passi. Ora mettiamo nell’elenco anche il presidente Putin e il ministro degli Esteri Lavrov che sono responsabili degli innocenti che muoiono in Ucraina, sono responsabili di aver calpestato il sistema internazionale”, ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, arrivando al Consiglio Ue straordinario degli Esteri.

- Advertisement -

Secondo più fonti la decisione sarà presa dai ministri degli Esteri che venerdì pomeriggio si riuniscono in un consiglio straordinario per approvare il secondo pacchetto di sanzioni. Lo ha confermato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell, entrando al Consiglio Affari esteri. “Se non ci sono sorpresa, se non ci sono obiezioni, sì, Putin e Lavrov saranno nella lista”, ha detto Borrell ricordando che serve l’unanimità: “Io sono molto a favore ma decide il Consiglio. L’accordo sarà finalizzato oggi. È una pressione eccessiva per loro? Non è un mio problema. E sicuramente se l’invasione continua queste sanzioni non basteranno”.