Bologna. Hai un amico a 4 zampe e vuoi andare al Museo? C’è un dog sitter a disposizione

AgenPress – I musei civici di Bologna sono diventati ‘pet-friendly’, grazie ad un accordo siglato tra Istituzione Bologna Musei e Bauadvisor, nuovo portale di comunicazione e servizi globali e innovativi dedicato al mondo dei cani e dei loro proprietari.

L’Istituzione Bologna Musei è il primo sistema museale italiano a dotarsi di un servizio di intrattenimento dog-friendly per i propri visitatori. La sua estensione in 13 sedi espositive, per sei aree tematiche che spaziano dall’archeologia alla musica, dall’arte antica a quella moderna e contemporanea, dal patrimonio industriale e cultura tecnica ai temi di storia e memoria, qualifica Bologna tra le prime città in Italia per turismo culturale “a portata di zampa”.

Le esigenze di accesso agli spazi museali e degli affetti a quattro zampe potranno conciliarsi grazie al servizio di dog sitting Dogs & Museum, ideato da Bauadvisor, che consente ai proprietari di cani di godersi l’esperienza di visita, affidando a un dog sitter professionista la cura dei propri animali per l’intera durata della permanenza in un museo. Il servizio è disponibile su prenotazione attraverso il portale www.bauadvisor.it e l’app Bauadvisor. A prenotazione effettuata, gli esperti del team saranno pronti per accogliere il visitatore davanti all’ingresso della sede museale indicata e prendere in consegna temporanea il cane, per farlo passeggiare e divertire nelle aree a verde vicine al museo, fino alla fine della visita.

Sono stati inoltre sviluppati i primi percorsi tematici che propongono una chiave insolita per conoscere il patrimonio museale civico attraverso l’effigie di questo animale, tra i più rappresentati nella storia dell’arte. I nuovi itinerari di visita riguardano le collezioni di nove musei: Museo Civico Archeologico, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico Medievale, Museo Davia Bargellini, Museo internazionale e biblioteca della musica, Museo civico del Risorgimento, Museo del Patrimonio Industriale, MAMbo – Museo d’Arte Moderna e Museo Morandi.