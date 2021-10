Bonfrisco (Lega), al fianco di Taiwan, per la libertà e la democrazia

- Advertisement -



AgenPress. La Repubblica di Cina, Taiwan, è un partner affidabile e i taiwanesi sono forgiati dalla democrazia, dalle libertà e da una mentalità aperta che abbraccia l’innovazione.

Con il nostro voto al Parlamento Europeo, abbiamo riconosciuto che negli ultimi vent’anni Taiwan ha rafforzato le istituzioni democratiche, i diritti sociali e politici e le libertà individuali e siamo al fianco di Taiwan, che vuole rimanere libero, sovrano e indipendente, coltivando una diplomazia di pace proattiva, soprattutto verso la Cina, anche quando questo Stato militarista e autoritario mostra solo di voler intimidire.

Taiwan rinnega ogni forma di coercizione ed è un modello esemplare per altri paesi dell’Asia e dell’Indo-Pacifico. Ogni forma di collaborazione, dalla cultura ai semiconduttori, dalla sicurezza all’economia, dalla salute alle catene di valore e di approvvigionamento è un chiaro interesse strategico reciproco: collaborare per il progresso umano. Siamo uniti nella difesa del progresso umano e della sua libertà e dobbiamo difendere Taiwan, perché possa continuare a vivere in questo modo. La Commissione, gli Stati membri dell’Unione Europea avvertano la Cina: noi difenderemo Taiwan”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri, della sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e della delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della Nato.