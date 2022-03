Borno. Ha ucciso una donna, fatta a pezzi, chiusa in congelatore e gettata in un dirupo. Confessa l’assassino

AgenPress – Un uomo di 43 anni è stato fermato e ha confessato l’omicidio della donna il cui cadavere è stato ritrovato fatto a pezzi a Borno, nel Bresciano.

È un dipendente di banca a Milano. I due erano vicini di casa a Milano e avevano avuto una relazione. L’uomo, che è stato sottoposto a fermo (e non arrestato, come appreso in precedenza), ha confessato ai carabinieri di Brescia nella notte di aver prima colpito in testa la vittima al termine di un litigio e poi di aver deciso di farla a pezzi, nasconderla per un periodo nel freezer di casa a Milano e poi liberarsene a Borno.

La vittima è la 25enne Carol Maltesi, nota nel mondo dell’hard con il nome d’arte di