Brasile. Ridotti alla fame, gli abitanti di Rio alla ricerca di ossa e scarti di macelleria

AgenPress – Hanno suscitato scalpore le foto-shock di brasiliani ridotti alla fame che frugano fra carcasse e scarti di macelleria ammucchiati, alla ricerca di qualcosa da mangiare, sta diventando un simbolo delle condizioni sociali estreme in cui versa il popoloso Brasile travolto dalla pandemia di Covid-19.

Le immagini, che mostrano un uomo accosciato nel container di un camion su una montagna di resti animali – ossa, scarti e interiora, raccolti nei supermercati e destinati alle fabbriche di cibo per animali e di sapone -, sono state scattate a Rio de Janeiro dal fotogiornalista Domingos Peixoto.

Il ministro Dias Toffoli, del Supremo Federale Corte (STF), ha stabilito nella stessa data che il governo federale dovrebbe presentare, in dieci giorni, informazioni sulle politiche pubbliche per combattere la fame nel Paese. La richiesta è stata avanzata lunedì dall’OAB nazionale, promossa dall’ONG Ação da Cidadania.

La pandemia ha aggravato il problema della fame e i benefici del governo non hanno tenuto il passo con il ritmo galoppante della disoccupazione e dell’inflazione. Senza statistiche aggiornate su chi soffre di mancanza di accesso al cibo a Rio, lo stato non ha visto decollare i suoi due progetti di aiuti di emergenza durante la pandemia. Nel frattempo, la campagna contro la fame ha sconvolto i rappresentanti di ONG come Ação da Cidadania e Refettorio Gastromotiva, che distribuiscono cibo e forniture.

Il Direttore Esecutivo di Ação da Cidadania, Rodrigo “Kiko” Affonso definisce il lavoro di lotta alla fame a Rio come un “tergicristallo”.

“Oggi forniamo cibo e generi alimentari di base a 300 partner che distribuiscono pasti in varie località dello stato. Per questo, la nostra produzione è stata raddoppiata durante la pandemia. Dovremmo festeggiare l’aumento dell’operazione e del numero di persone coperte, ma siamo anche amareggiati da oltre 2.000 enti che chiedono cibo all’Azione Cittadinanza, ma non siamo in grado di rispondere. Lavoriamo al limite, ma non riusciamo a tenere il passo con la domanda. È molto difficile da affrontare”.

Anche la coordinatrice del Refettorio Gastromotiva, Clícia Couto, segnala le code per la fornitura dei pasti prodotti dall’Organizzazione Sociale. Attualmente, più di 80 entità chiedono che le “quentinhas” siano donate ai residenti delle loro località. Il Refettorio Gastromotiva, però, opera già al limite dei 500 pasti al giorno (numero raddoppiato dalla domanda pandemica).

“È straziante vedere così tante persone che hanno bisogno dei nostri servizi, senza che noi dobbiamo più aiutare. Ma è importante sottolineare che, prima della pandemia, il nostro obiettivo era fornire cibo alla popolazione senzatetto, che rappresentava la maggioranza di coloro che venivano da noi. Oggi ci rendiamo conto che la domanda è della popolazione di Rio, in generale. La disoccupazione è stata decisiva per questo”.

Un’analisi più approfondita del quadro della fame a Rio manca di dati regionali aggiornati, spiegano gli esperti. Ma la situazione a Rio de Janeiro rispecchia le statistiche nazionali, e in modo più aggravato, afferma l’economista Marcelo Neri, direttore di FGV Social. Questo perché la disoccupazione, in aumento nel Paese, ha raggiunto a Rio record storici.

“Rio è stata molto colpita perché, da un lato, ha una popolazione molto anziana, che ha bisogno di essere ben protetta, e, dall’altro, ha un ampio settore informale, che è il più colpito quando l’economia chiude. L’informalità è aumentata molto negli ultimi anni, è stata di sette punti percentuali tra il 2015 e il 2020. La disuguaglianza lavorativa a Rio è maggiore che in Brasile – spiega Neri, che commenta la proposta del governo statale di investire in opere infrastrutturali per aumentare la generazione di posti di lavoro”.