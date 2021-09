Brescia. Muore a 39 anni di covid. Era no-vax. Lascia due figli piccoli. Grave la madre

- Advertisement -

AgenPress – Una donna No Vax di 39 anni, mamma di un bambino di 2 anni e di una bambina di sette, è morta a Milano dopo aver contratto il Covid. Residente a Piancogno, nel Bresciano, era risultata positiva dopo essere tornata da una vacanza con la famiglia. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia, la 39enne era una No Vax convinta e l’intera famiglia non era era vaccinata. Si sono infettati anche il marito, il padre e la madre. Quest’ultima è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

Al rientro da una vacanza con la famiglia, aveva ricevuto la comunicazione da parte delle autorità sanitarie di essere entrata in contatto con una persona affetta da Covid. Il tampone a cui si era sottoposta era poi risultato positivo, così come quello di suo marito e, successivamente, dei genitori. Da allora, il quadro clinico della 39enne – che non risulta avesse patologie pregresse – è peggiorato rapidamente: da Brescia era stata trasferita a Milano nel tentativo di sconfiggere il virus, ma in poco tempo è morta.