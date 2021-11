Bresciano. Picchiato dopo un incidente stradale. Gravissimo un 32enne. Altri due ragazzi feriti

- Advertisement -

AgenPress – Un bergamasco di 32 anni è in condizioni gravissime all’ospedale Civile di Brescia dopo essere stato vittima di un brutale pestaggio a Cortefranca, nel Bresciano, vicino alla discoteca Number One.

Il pestaggio è avvenuto dopo un frontale fra due auto. Stando a quanto ricostruito dalla Stradale di Iseo, l’impatto ha richiamato diverse persone che erano appena uscite dal locale e attorno alle due auto coinvolte si sono trovati almeno dieci giovani.



Per motivi che non sono ancora stati chiariti una persona ancora non identificata ha selvaggiamente picchiato uno dei due conducenti, il bergamasco.

Le altre persone coinvolte – ragazzi tra i 17 e u 25 anni – sono state medicate negli ospedali della zona e poi trasferite in caserma per essere ascoltate e raccogliere dunque elementi per capire cosa sia accaduto e chi abbia picchiato il bergamasco. Chi lo ha colpito sarebbe riuscito poi a scappare.