Brexit. 10.500 visti temporanei per carenza di manodopera, soprattutto camionisti

AgenPress – L’industria dei trasporti afferma che il Regno Unito è a corto di decine di migliaia di camionisti, a causa di una tempesta perfetta di fattori tra cui la pandemia di coronavirus, una forza lavoro che invecchia e un esodo di lavoratori stranieri in seguito all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea.

A seguito delle norme sull’immigrazione post-Brexit i cittadini dell’UE non possono più vivere e lavorare senza visto in Gran Bretagna, come potevano quando il Regno Unito era un membro del blocco commerciale. Le compagnie di autotrasporti hanno esortato il governo conservatore ad allentare le regole sull’immigrazione in modo che i conducenti possano essere reclutati più facilmente da tutta Europa.

Le industrie agricole e di trasformazione alimentare della Gran Bretagna, che sono a corto di raccoglitori di frutta e confezionatori di carne, hanno avanzato richieste simili.

Il governo ha resistito, dicendo che i lavoratori britannici dovrebbero essere formati per accettare i lavori. Ha sottolineato che la Gran Bretagna non è a corto di carburante, ma ciò non ha impedito agli automobilisti di formare file alle stazioni di servizio per fare il pieno per ogni evenienza.

Anche le sporadiche catene di approvvigionamento nei supermercati e in altri negozi iniziate diverse settimane fa sono state attribuite alla mancanza di autisti di consegna.

Ma ora il Regno Unito concederà fino a 10.500 visti di lavoro temporanei a causa della penuria di manodopera.

I visti di tre mesi, validi da ottobre a dicembre, dovranno rispondere alla mancanza di camionisti, ma anche di personale in altri settori chiave dell’economia britannica, come quello degli allevamenti del pollame. Negli ultimi giorni, nonostante le rassicurazioni del governo, i distributori di benzina sono stati presi d’assalto a causa del ritardo delle consegne di carburante, situazione che ha riguardato anche i reparti di prodotti agroalimentari in negozi e supermercati.

Per mesi il governo di Johnson, che continua a ripetere che il Regno non dipende più dalla manodopera straniera, ha cercato di evitare di arrivare a questo punto, nonostante gli allarmi lanciati da numerosi settori economici e la mancanza di circa 100.000 camionisti.

La BP e la Esso hanno chiuso alcune loro stazioni in Gran Bretagna questa settimana perché non c’erano abbastanza camionisti per portare il gas alle pompe. EG Group, che gestisce circa 400 distributori di benzina nel Regno Unito, ha dichiarato di limitare gli acquisti a 30 sterline (41 dollari).

In una dichiarazione, il governo ha affermato che la Gran Bretagna aveva “ampie scorte di carburante”.

“Ma come i paesi di tutto il mondo, stiamo soffrendo di una temporanea carenza di autisti necessari per spostare le forniture in tutto il paese legata al COVID”, ha affermato, non riconoscendo la Brexit come un fattore.

Il capo della Confederazione dell’industria britannica, Tony Danker, ha affermato che la carenza di autisti è stata in parte “una sbornia della Brexit”.

“Avevamo molti autisti tornati a casa che non avremmo voluto tornare a casa, e penso che ci sia questa questione più grande del sistema di immigrazione, ed è complicata”.