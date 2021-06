Burkina Faso: strage in un villaggio. Condanna dell’Ue: “Attacchi barbari e codardi”

AgenPress – Almeno 14 persone, tra civili e un ausiliario delle forze di sicurezza, sono state uccise in un attacco contro un villaggio del nord del Burkina Faso ieri sera. Lo hanno reso noto oggi fonti della sicurezza e locali. “Degli individui armati non identificati hanno attaccato Tadaryat e ucciso 13 persone tra i civili”, ha dichiarato la fonte, aggiungendo che anche un ausiliare dell’esercito “arrivato per soccorrere” gli abitanti è rimasto ucciso.

“Nella notte da venerdì a sabato, individui armati hanno compiuto un’incursione mortale a Solhan, nella provincia di Yagha. Il bilancio, ancora provvisorio, è di un centinaio di persone uccise, uomini e donne”, ha detto una fonte all’Afp. L’attentato e il bilancio delle vittime poi sono stati confermati dal governo. Secondo una fonte locale, “l’attacco, che è stato segnalato intorno alle due” di notte, “ha preso di mira prima la postazione dei Volontari per la Difesa della Patria”, il Vdp, ausiliari civili dell’esercito, poi “gli aggressori” poi hanno attaccato case e perpetrato “le esecuzioni”. “Oltre al pesante bilancio umano, il peggiore che abbiamo registrato fino ad oggi, le case e il mercato sono stati dati alle fiamme”, ha detto un’altra fonte della sicurezza riferendosi al Solhan, temendo che “il bilancio, ancora provvisorio, di un centinaio di morti possa aumentare”.

L’Ue condanna gli attacchi “codardi e barbari” e “chiede che ne siano identificati gli autori”. E’ quanto afferma l’Alto rappresentante europeo Josep Borrell, ribadendo l’impegno di Bruxelles “a lottare per il rafforzamento della presenza dello Stato nelle regioni più colpite. L’Unione mette la sua azione diplomatica, umanitaria e di sviluppo al servizio di questi obiettivi”.