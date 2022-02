Capo DAP verso la pensione. Petralia: “Ora priorità alla mia famiglia. Cartabia: “Intensa collaborazione”

- Advertisement -

AgenPress. Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia ha presentato al Csm domanda di pensionamento, anticipando di un anno la conclusione della sua carriera in magistratura. “È arrivato il momento di dedicare priorità e tempo alle esigenze familiari”, spiega Petralia.

“Oggi ho anticipato la decisione ai miei più stretti collaboratori al DAP. Lascerò a breve un incarico complesso e stimolante al tempo stesso, ricco di insidie e problematiche, ma denso di vera umanità, verso la quale ho cercato di dedicarmi con tutto me stesso fino ad oggi e non mi sottrarrò neanche in queste ultime settimane.

Ringrazio la Ministra Cartabia – prosegue Petralia – per la fiducia che ha voluto rinnovare verso la mia persona in quest’ultimo anno di lavoro insieme. Ed estendo il mio ringraziamento più profondo, ma anche il mio forte incoraggiamento, verso tutto il personale dell’Amministrazione, sia civile che di Polizia Penitenziaria, al Dipartimento come nei Provveditorati e in tutti gli istituti penitenziari, così come le organizzazioni sindacali, per il prezioso supporto e l’aiuto che non hanno mai mancato di dare al sottoscritto in questo delicato compito, reso ancora più gravoso dall’emergenza sanitaria. Spero di aver contribuito almeno in parte a fare altrettanto con ciascuno di loro”.

“Ringrazio sentitamente Dino Petralia, per la collaborazione sempre assicurata in questi mesi. Comprendo bene le esigenze personali e familiari, che lo hanno indotto ad assumere questa decisione”, commenta la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. “E’ stato un anno molto intenso. Insieme abbiamo lavorato per fronteggiare le emergenze, acuite dalla pandemia, e assicurare risposte agli sterminati bisogni del carcere. A Dino Petralia, va il mio affettuoso ringraziamento e i migliori auguri per questa nuova fase della vita”.