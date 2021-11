Carolina del Nord. Adolescente scomparsa salvata dopo aver fatto il gesto della mano appreso su TikTok

- Advertisement -

AgenPress – Una adolescente scomparsa dalla Carolina del Nord è stata salvata dalla polizia del Kentucky dopo aver segnalato aiuto usando un gesto della mano noto su TikTok per rappresentare la violenza in casa, secondo la polizia.

La sedicenne di Asheville, nella Carolina del Nord, è stata dichiarata scomparsa dai suoi genitori martedì, secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Laurel nel Kentucky. Giovedì, un automobilista nel Kentucky ha chiamato il 911 per riferire di aver visto una ragazza in pericolo in un veicolo sull’autostrada.

“Il denunciante era dietro il veicolo e ha notato una passeggera nel veicolo che faceva gesti con le mani noti sulla piattaforma di social media ‘Tik Tok’ per rappresentare la violenza a casa – ho bisogno di aiuto – violenza domestica”, si legge nella dichiarazione pubblicata. venerdì dall’ufficio dello sceriffo della contea di Laurel.

Il gesto della mano è un segno con una sola mano che qualcuno può usare quando è in difficoltà, secondo la Canadian Women’s Foundation. Qualcuno che usa il segnale alza la mano con il palmo rivolto verso l’esterno, poi infila il pollice nella mano e poi chiude le dita per intrappolare il pollice.

La persona che ha chiamato il 911 è rimasta dietro il veicolo per sette miglia trasmettendo informazioni alla polizia. La polizia è riuscita a fermare l’auto e a soccorrere il giovane. Il sospettato ha originariamente portato l’adolescente dalla Carolina del Nord all’Ohio, dove ha dei parenti, ha detto la polizia. Hanno lasciato l’Ohio una volta che i suoi parenti hanno scoperto che l’adolescente era minorenne e ne hanno denunciato la scomparsa. La polizia ha arrestato l’uomo giovedì e lo ha accusato di detenzione illegale e possesso di una questione di prestazioni sessuali da parte di un minore (più di 12 anni ma meno di 18 anni).