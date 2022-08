Centro Meteo Italiano. Previsioni Meteo 30 Agosto 2022

- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo 30 Agosto 2022

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge tra Lombardia e Liguria. Instabilità in aumento al pomeriggio con temporali su Alpi centro-occidentali e Appennino e con sconfinamenti verso la Pianura Padana. Tra la serata e la nottata piogge sparse e temporali su tutte le regioni, specie tra Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile sulle regioni centrali con sole prevalente. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali in Appennino, più asciutto altrove. In serata fenomeni in fase di esaurimento con ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con acquazzoni e temporali specie su Molise, Campania, Basilicata e Calabria, cieli soleggiati altrove. In serata tempo in miglioramento salvo residue piogge su Campania, Calabria e Basilicata.

Temperature minime stabili o in generale lieve aumento, massime in aumento al Centro-Sud e sulle Isole, stabili o in calo al Nord.