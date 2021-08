Chi mangia più frutta e verdura protegge il cuore rispetto a chi consuma carne

- Advertisement -

AgenPress – Mangiare cibi più nutrienti e a base di frutta e verdura è salutare per il cuore a qualsiasi età, con una riduzione del 52% del rischio di sviluppare patologie legate al cuore.

A dirlo sono due studi internazionali pubblicati sul Journal of American Heart Association. I ricercatori hanno scoperto che sia i giovani adulti sia le donne in postmenopausa avevano avuto meno infarti e meno probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari quando hanno mangiato vegetali.

Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno classificato gli alimenti in benefici (come frutta, verdura, fagioli, noci e cereali integrali), avversi (come patate fritte, carne rossa ad alto contenuto di grassi, snack salati, pasticcini e bibite) e neutri (come patate, cereali raffinati, carni magre e crostacei) in base alla loro nota associazione con le malattie cardiovascolari.

I partecipanti che hanno ricevuto punteggi più alti avevano mangiato una maggiore varietà di cibi benefici, mentre le persone con punteggi più bassi avevano mangiato cibi avversi. Nel complesso, valori più alti di salute cardiovascolare corrispondono a una dieta nutrizionalmente ricca e centrata sui vegetali.

Le persone che mangiavano gli alimenti vegetali più ricchi dal punto di vista nutrizionale e meno prodotti animali avevano il 52% in meno di probabilità di sviluppare patologie legate al cuore.