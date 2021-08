Cina. Dal 1° maggio i cani devono essere tenuti al guinzaglio all’aperto

- Advertisement -

AgenPress -I proprietari di cani devono tenere i loro cani al guinzaglio nelle aree esterne poiché è entrata in vigore dal primo maggio 2021 la normativa riveduta sulla prevenzione delle epidemie zoonotiche. In precedenza, erano solo i regolamenti locali in alcune suddivisioni provinciali a imporre di tenere gli animali al guinzaglio nelle aree pubbliche.

I legislatori cinesi hanno adottato la revisione a gennaio nel tentativo di impedire ai cani di ferire le persone, nonché di ridurre la trasmissione di malattie infettive.

I cani dovrebbero anche indossare una piastrina, essere vaccinati contro la rabbia e registrati presso le autorità locali, secondo la legge.

Molte persone hanno espresso sostegno alle nuove disposizioni tramite i social network. “Infine, non sarò disturbato dai cani che mi incontrano all’improvviso”, dice un commento sulla piattaforma di social media cinese Weibo, simile a Twitter.

“In definitiva, non è una brutta cosa per i proprietari di cani e i loro animali domestici”, dice una blogger che afferma di usare sempre un guinzaglio per portare a spasso il suo cane, aggiungendo che “impedirà ai cani di ferirsi a vicenda e impedirà loro di essere coinvolti in incidenti automobilistici.”

Il numero di proprietari di cani ha superato i 36 milioni nelle aree urbane della Cina nel 2019, secondo un white paper sul business degli animali domestici in Cina pubblicato da un sito web dell’industria degli animali da compagnia cinese.

Alcuni amanti dei cani hanno anche chiesto l'istituzione di appositi parchi nelle città in cui gli animali possano giocare liberamente.