Cina. Gli acquirenti di case interrompono i pagamenti dei mutui per progetti incompiuti

- Advertisement -

AgenPress – Gli acquirenti cinesi di case in dozzine di città hanno smesso di pagare i mutui per progetti incompiuti, secondo i dati di gruppi industriali, aggravando i timori di un contagio finanziario nel travagliato settore immobiliare del Paese.

Le autorità hanno lanciato una repressione del debito eccessivo nel settore immobiliare nel 2020 e da allora giganti come Evergrande e Sunac hanno lottato per effettuare pagamenti e rinegoziare con i creditori, lasciandoli in bilico sull’orlo del fallimento.

- Advertisement -

Un numero crescente di acquirenti di case si è rifiutato di pagare i mutui se gli sviluppatori non riprenderanno la costruzione di unità già vendute.

A partire da mercoledì, gli acquirenti di case avevano sospeso i pagamenti per unità in almeno 100 progetti di proprietà residenziali in 50 città, secondo i dati della società di ricerca China Real Estate Information Corporation (CRIC).

Questo è stato in aumento rispetto ai 28 progetti di lunedì e ai 58 di martedì, secondo un rapporto degli analisti della società finanziaria Jefferies.

- Advertisement -

“I nomi sulla lista sono raddoppiati ogni giorno negli ultimi tre giorni”.

Questi includono progetti che hanno subito ritardi significativi e altri che devono ancora raggiungere la data di consegna, afferma il rapporto, aggiungendo che l’incidente smorzerà il sentimento dell’acquirente e peserà su una ripresa delle vendite.

Questa settimana il ministero dell’edilizia ha tenuto incontri di emergenza con i regolatori finanziari e le principali banche cinesi per discutere degli scioperi dei mutui, ha riferito Bloomberg News, citando persone che hanno familiarità con la questione.

Le autorità di regolamentazione hanno chiesto alle autorità locali e alle banche di notificare loro gli sviluppi interessati nelle loro giurisdizioni per paura che più acquirenti possano saltare sul carro, afferma il rapporto.

Se ogni acquirente di case è inadempiente, i prestiti in sofferenza aumenteranno di 388 miliardi di yuan (58 miliardi di dollari), ha affermato Jefferies.

Le azioni degli acquirenti sono arrivate dopo il rinvio delle consegne di case prevendute, i tempi di consegna poco chiari e l’interruzione della costruzione, hanno affermato giovedì gli analisti di Nomura in un rapporto.

“Le prevendite sono il modo più comune di vendere case in Cina, quindi la posta in gioco è alta”, ha affermato.

“Siamo particolarmente preoccupati per l’impatto finanziario del movimento di ‘interruzione dei rimborsi dei mutui’ degli acquirenti di case, poiché la recessione immobiliare in Cina potrebbe finalmente influire negativamente sulle istituzioni finanziarie nazionali”.

Gli sviluppi arrivano in un momento di rallentamento della crescita per la Cina e vendite di immobili deboli, aumentando il rischio per la stabilità in vista del 20° Congresso del Partito Comunista di questo autunno, quando il presidente Xi Jinping dovrebbe ricevere un terzo mandato.