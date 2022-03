Cina. Li Keqiang, preoccupati per situazione in Ucraina. Rispettare sovranità e integrità territoriale di tutti i Paesi

- Advertisement -

AgenPress – Il premier cinese Li Keqiang ha affermato venerdì che dovrebbero essere compiuti i massimi sforzi per sostenere Russia e Ucraina nel superare le difficoltà per portare avanti i negoziati per il cessate il fuoco, e la Cina sostiene e incoraggia tutti gli sforzi che portano a una soluzione pacifica della crisi in Ucraina.

Parlando in una conferenza stampa tenutasi dopo la sessione legislativa annuale della Cina, Li ha affermato che la Cina è disposta a collaborare con la comunità internazionale per svolgere un ruolo positivo per il rapido ritorno della pace in Ucraina.

La Cina “è profondamente preoccupata per la situazione in Ucraina e spera che la pace possa tornare il prima possibile”. Parlando nella conferenza stampa finale della sessione annuale del parlamento, il premier Li Keqiang ha detto che “la Cina segue una politica diplomatica pacifica indipendente. E’ importante sostenere Ucraina e Russia perché superino le differenze: lavoreremo con la comunità internazionale per evitare l’ulteriore escalation e che la situazione vada del tutto fuori controllo”. Infine, “sosteniamo una normale cooperazione con tutte le parti sulla base del rispetto reciproco e di relazioni vantaggiose per tutti”.

Alla domanda sul perché Pechino non avesse condannato l’aggressione russa in Ucraina a differenza di quanto fatto dalla gran parte della comunità internazionale, Li ha risposto che “la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi dovrebbero essere rispettate”, sottolineando anche la convinzione della Cina nella “non interferenza”.

“Riteniamo che si debbano compiere i massimi sforzi ed è importante sostenere Russia e Ucraina nel portare avanti i negoziati per un cessate il fuoco superando le difficoltà per raggiungere la pace”, ha ribadito Li. “La Cina è pronta a compiere i propri sforzi costruttivi per promuovere e mantenere la pace e la stabilità nel mondo”.