Cina. Tolleranza zero. Bambino di 4 anni positivo al Covid entra da solo in isolamento

- Advertisement -

- Advertisement - AgenPress – Coperto dalla testa ai piedi in una tuta ignifuga bianca, un bambino piccolo che trasporta uno zaino grande la metà del suo corpo si trascina lungo un corridoio dell’ospedale e arriva in una stanza di scansione TC – tutto da solo.

“Un bambino di 4 anni è stato contagiato (con Covid-19), purtroppo”, recita una didascalia nel video . “Niente genitori accompagnatori. Andare in quarantena da soli”.

La scena, catturata da un’infermiera in un ospedale di quarantena nella città di Putian, l’epicentro dell’ultimo focolaio della variante Delta in Cina , ha attanagliato milioni di persone quando è diventata virale sui social media cinesi questa settimana.

Il video serve come un toccante promemoria del costo umano della pregiata politica cinese zero-Covid, che ha aiutato il paese a sedare molteplici recidive del virus. Il piano di eliminazione consiste nel bloccare interi quartieri, testare milioni di residenti in pochi giorni e isolare rapidamente le persone infette e i loro stretti contatti in strutture designate.

Questa volta, le misure rigorose sono state applicate agli scolari, tra i quali l’epidemia è stata rilevata per la prima volta e si è diffusa rapidamente. Secondo il governo, a Putian, 57 dei 129 casi segnalati di recente hanno meno di 12 anni. Per prevenire un’ulteriore trasmissione, i bambini infetti fino all’età dell’asilo vengono separati dai genitori e messi in isolamento ospedaliero.

Inizialmente, anche alcuni bambini entrati in contatto con i contagiati ma risultati negativi sono stati messi in quarantena lontano dai genitori . Tale politica è stata successivamente allentata, con i bambini sotto i 14 anni autorizzati a stare con i genitori o altri membri della famiglia in quarantena, ma l’isolamento per i bambini infetti rimane. Zhu Xiaqing, l’infermiera che ha girato il video all’ospedale di quarantena, ha detto al quotidiano locale Fujian Health Daily che i suoi occhi erano bagnati di lacrime quando ha visto arrivare un’ambulanza piena di bambini, tutti sigillati in tute ignifughe. Erano arrivati ​​in ritardo perché un bambino non voleva uscire di casa e ha pianto per due ore prima di essere portato in ambulanza, ha detto. All’arrivo, i bambini hanno fatto da soli le scansioni TC. Alcuni erano così giovani che non potevano salire sul tavolo di scansione e hanno dovuto essere prelevati da un medico, ha detto Zhu. “Vedere i bambini piccoli da soli, senza genitori al loro fianco, in un ospedale (sono) sconosciuti e spaventati – in quel momento il mio cuore ha fatto davvero male”.