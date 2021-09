Corea del Nord. 700 bambini orfani utilizzati come “volontari” in fabbriche, fattorie e foreste

Si pensa che circa 26 milioni di persone vivano in Corea del Nord, che è governata da un governo con un rigido controllo su tutte le parti della vita delle persone.

In 700 si sarebbero offerti ‘volontari’ per lavorare in fabbriche, fattorie e foreste. Sempre la Kcna riporta che “dozzine di bambini orfani si sono precipitati al complesso minerario dell’area di Chonnae per adempiere al loro giuramento di ripagare anche solo un milionesimo dell’amore mostrato loro dal partito”.

Ad aprile, il leader Kim Jong-un ha avvertito il suo Paese di prepararsi per i tempi difficili in arrivo in una rara ammissione di possibili problemi. La Corea del Nord ha chiuso i suoi confini nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus, bloccando il commercio con la Cina, suo principale partner economico. Secondo il Rapporto 2020 sui diritti umani del Dipartimento di Stato Usa, la Corea del Nord pratica “le peggiori forme di lavoro minorile” e i funzionari a volte mandano gli scolari a lavorare “per aiutare a completare progetti speciali, come la rimozione della neve sulle strade principali o il raggiungimento di obiettivi di produzione”. Nel rapporto si afferma inoltre che ragazzi di 16 o 17 anni “sono stati arruolati in brigate in stile militare per periodi di 10 anni” e hanno sofferto “lesioni fisiche e psicologiche, malnutrizione, esaurimento e ritardi nella crescita a causa del lavoro forzato”.