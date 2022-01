AgenPress. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 180.426 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 1.217.830 tamponi processati.

Le persone decedute sono 308. Dall’inizio della pandemia le vittime sono state 140.856.

Il tasso di positività è al 14,8%.

Da lunedì 17 gennaio Campania passa in zona gialla, Valle d’Aosta in arancione. Lombardia e Veneto restano in giallo.