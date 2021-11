Covid. 12.932 nuovi casi con 512.592 tamponi (l’indice di positività sale a 2,5%) e 47 morti

- Advertisement -

AgenPress – I casi di Covid in Italia. Oggi si registrano 12.932 nuovi casi con 512.592 tamponi (l’indice di positività sale a 2,5%) e 47 morti. Oggi sono stati superati i 5 milioni casi totali in Italia (esattamente 5.007.818). Ieri 12.877 contagi con 596.898 tamponi (tasso al 2,1%) e 90 decessi. Sono in aumento le terapie intensive (+14) e ricoveri (+138).

Il tasso di positività è al 2,5%, in lieve aumento rispetto al 2,1% di ieri. Sono invece 638 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.964, ovvero 138 in più rispetto a ieri.