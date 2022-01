Covid. 219.441 nuovi contagi, 198 decessi. 1.467 i pazienti in terapia intensiva. Tasso di positività è al 19,28%

- Advertisement -

AgenPress – Sono 219.441 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 189.109. I decessi sono invece 198, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 231.

Sono 1.593.579 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 172.462 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.975.465 e i morti 138.474. I dimessi e i guariti sono invece 5.243.412, con un incremento di 46.770 rispetto a ieri

Sono 1.138.310 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 1.094.255. Il tasso di positività è al 19,28%, in aumento rispetto al 17,3% di ieri. Sono 1.467 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 39 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 177. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.827, ovvero 463 in più rispetto a ieri.