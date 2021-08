Covid. 3.995 positivi, 72 vittime. 179.391 test, -20 terapie intensive, -327 ricoveri

- Advertisement -

AgenPress – Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Sono invece 72 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 125, dato minimo da inizio anno. Sono meno di 100 vittime per la seconda volta a maggio (furono 93 domenica scorsa).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.192.183, i morti 125.225. I dimessi ed i guariti sono 3.785.866 (+6.573 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 281.092 (-2.652). In isolamento domiciliare ci sono 270.521 persone (-2.305 rispetto a ieri).

Sono 179.391 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano stati 286.603. Il tasso di positività è del 2,2%, in aumento rispetto all’1,6% di ieri (+0,6%).

In terapia intensiva ci sono 1.410 persone, in calo di 20 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 48 (ieri 64). Sono invece 9.161 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 327 in meno nelle ultime 24 ore