Covid. Commissione Europea firma contratto per 200 mln dosi di vaccino Novavax

- Advertisement -

AgenPress – La Commissione europea ha annunciato la firma di un accordo con una casa farmaceutica per fornire ai Paesi dell’Unione fino a 200 milioni di dosi del vaccino Novavax nel quarto trimestre di quest’anno e nei prossimi due anni. Lo ha reso noto lo stessa Commissione. L’intesa diventerà operativa non appena Novavax sarà giudicato “sicuro ed efficace” dall’Ema, si legge in una nota.

“Mentre nuove varianti del Coronavirus si stanno diffondendo in Europa e nel mondo – ha osservato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen – questo nuovo contratto con un’azienda che sta già testando con successo il suo vaccino contro queste varianti è una garanzia aggiuntiva per la protezione della nostra popolazione. Inoltre – ha detto ancora von der Leyen – questo accordo rafforza ulteriormente il nostro portafoglio vaccini a vantaggio degli europei e dei nostri partner”. Dal canto suo la commissaria alla salute Stella Kyriakides ha sottolineato che le vaccinazioni in Europa “vanno avanti e stiamo per raggiungere l’obiettivo del 70% della popolazione completamente vaccinata entro l’estate.

- Advertisement -

Il nuovo accordo con Novavax amplia il nostro portafoglio includendo un altro vaccino a base di proteine, una fattispecie che sta dando promettenti risultati nei trial clinici”. Il siero Novavax, con nome in codice NVX-CoV2373 – si legge sul sito della società farmaceutica statunitense – è un “candidato vaccino a base proteica ingegnerizzato dalla sequenza genetica del primo ceppo del virus SARS-CoV-2 che causa la malattia Covid-19”. Il vaccino è sviluppato dalla omonima azienda farmaceutica Novavax in collaborazione con la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi).