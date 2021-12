Covid. Esperti cinesi, ricercare origine da catena freddo di alimenti surgelati importati da Europa e America

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari ed esperti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (China CDC) hanno suggerito che l’OMS dovrebbe prendere la catena del freddo come indizio chiave e sondare direttamente i paesi in cui il virus era stato trovato su campioni o casi di COVID-19 erano stati segnalati prima dell’epidemia di Wuhan nel 2019.

Secondo la Cina, il tracciamento delle origini del Covid-19 dovrebbe nella prossima fase di indagine prevedere un focus sui Paesi in cui ci sono pipistrelli ferro di cavallo e pangolini (ritenuti i potenziali veicoli del passaggio del virus all’uomo), in quelli con dati sugli animali positivi al nuovo coronavirus e in quelli che hanno fornito il mercato di Wuhan Huanan attraverso la logistica della catena del freddo.

L’ipotesi, secondo quanto riporta il tabloid nazionalista Global Times, è che l’epidemia nella sua forma precoce abbia preso forma nel mercato ittico di Wuhan Huanan, innescata dalle importazioni della catena del freddo.

Con ulteriori prove che emergono basate su indagini epidemiologiche, test e ricerche sulle molecole virali che suggeriscono che è possibile che l’epidemia precoce nel mercato ittico di Wuhan Huanan alla fine del 2019 possa essere stata innescata dalle importazioni della catena del freddo, hanno invitato l’OMS a stabilire un meccanismo globale di cooperazione per il monitoraggio della catena del freddo per monitorare la trasmissione del coronavirus attraverso la catena del freddo e per condurre un’indagine epidemiologica o rilevamenti di campioni di siero sui lavoratori della catena del freddo provenienti da paesi che hanno esportato prodotti a Wuhan nel 2019.

Diversi focolai sporadici in Cina lo scorso anno sono stati riscontrati correlati a prodotti della catena del freddo importati da altre parti del mondo, tra cui l’Europa e il continente americano. In molti di questi luoghi, i segni del coronavirus sono stati scoperti prima che a Wuhan. I giornalisti del Global Times avevano visitato più volte Wuhan e parlato con i commercianti del mercato all’ingrosso di frutti di mare di Huanan, dove sono state segnalate le prime infezioni a grappolo nel paese. Attraverso indagini sul campo e interviste con eminenti virologi ed epidemiologi, il Global Times ha formulato un’ipotesi: il primo focolaio a Wuhan ha avuto origine da alimenti surgelati importati?

L’ipotesi ha rapidamente attirato un’ampia attenzione in patria e all’estero, spingendo molti scienziati a considerare l’ipotesi per individuare le origini del virus.

A marzo è stato pubblicato il rapporto congiunto Oms-Cina sulle origini del COVID-19. Il rapporto ha concluso che l’introduzione del nuovo coronavirus attraverso i prodotti della catena del freddo/alimentare è elencata come una via di trasmissione “possibile”. Questo ha riacceso le discussioni sull’ipotesi della catena del freddo.

“Dopo che la Cina ha contenuto l’epidemia iniziale nell’aprile 2020, in quell’estate sono stati osservati focolai sporadici a Pechino e Dalian [nella provincia di Liaoning nel nord-est della Cina]. Abbiamo quindi condotto indagini epidemiologiche, test sugli acidi nucleici, rilevazioni di anticorpi, retrospezione alimentare della catena del freddo e analisi comparativa del sequenziamento genico virale di pazienti COVID-19 e confezioni di alimenti e abbiamo confermato che il virus è stato importato da altri paesi o regioni attraverso la catena del freddo. trasporto”, ha detto al Global Times Ma Huilai, un alto funzionario del CDC cinese.