Covid, Gianfranco Librandi (IV): Bonomi sbaglia, noi imprenditori facciamoci carico dei tamponi

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Da Carlo Bonomi avrei voluto sentire parole diverse, ad esempio che come imprenditore era pronto a coprire i costi dei tamponi dei lavoratori restii a vaccinarsi. Io sono un pro-vax convinto e invito tutti a vaccinarsi, ma di fronte a una situazione di pericolo per la continuità produttiva italiana non mi piace il derby tra chi invoca il “tampone gratis di Stato” e chi come Bonomi dice “pagatevelo da soli”.

All’imprenditore Bonomi dico da imprenditore: conviene più la paralisi del porto di Trieste o qualche migliaia di euro di spese per tamponi nei nostri bilanci aziendali? La risposta è ovvia, per chi fa impresa nell’interesse del Paese e non solo del proprio portafoglio. Anzi, a ben guardare il portafoglio viene danneggiato di più dai blocchi portuali anziché dal costo dei tamponi. Bonomi ci rifletta, per il ruolo che ha.”

Lo dichiara in una nota l’On. Gianfranco Librandi, Italia Viva.